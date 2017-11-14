Карвахаль: «Боялся, что мне придётся завершить карьеру»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о том, как он восстанавливался от инфекции в перикарде - оболочке сердца.

«Я испугался и подумал, что мне придется завершить карьеру, если все серьезно.

Первые три-четыре недели дались очень тяжело, ведь я почти ничего не мог делать. Частота сердцебиения была очень низкой. А тело требовало физической активности, для спортсменов это особенно актуально.

Я бы хотел вернуться на поле раньше, но мы в клубе договорились, что я сделаю это после перерыва на матчи сборных. А так, в принципе, мне уже позволено играть».

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