Бергоми: «Надо пригласить в сборную Италии Моуриньо»

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Джузеппе Бергоми предлагает Федерации футбола Италии пригласить на роль исполняющего обязанности главного тренера команды наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо:

«Никто не обвинил в невыходе на чемпионат мира игроков. Все набросились на Вентуру, но и футболисты не проявили ответственность. Они выходят на поле, они делают результат. Если бы мы пробились на мундиаль, вся похвала досталась бы им.

Надо постараться пригласить большого специалиста, который бы исполнял обязанности главного тренера сборной. Например, Моуриньо. В МЮ платили бы ему 12-15 млн евро в год, а Федерация футбола Италии еще 1-3 млн. Называю Моуриньо, но это мог бы быть и тот же Манчини. Посмотрим, но идея приглашения Моуриньо воодушевляет меня».

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