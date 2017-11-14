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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 19’ Логотип СенегалСенегал 0:0 Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.48 4.05 7.5
22:30 22’ Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо 0:0 Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2 3.2 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 13’ Логотип ИрландияИрландия 1:0 Логотип ДанияДания Фонбет 3.1 2.8 2.65
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 Матч завершен Логотип КатарКатар 1:1 Логотип ИсландияИсландия Фонбет 5.3 3.55 1.7
19:30 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 2:4 Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 Матч завершен Логотип СловакияСловакия 1:0 Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 Идет второй тайм, 51’ Логотип РоссияРоссия 2:2 Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 Закончился первый тайм Логотип РумынияРумыния 0:0 Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.5 3.3 2.15
22:15 40’ Логотип ВенгрияВенгрия 1:0 Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.5 3.2 2.9
22:45 Идет первый тайм, 7’ Логотип ГерманияГермания 0:0 Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.12 3.3 3.4
22:45 13’ Логотип БельгияБельгия 0:0 Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.27 5.9 10.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 5.3 3.9 1.62
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Бергоми: «Надо пригласить в сборную Италии Моуриньо»

сегодня, 22:24

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Джузеппе Бергоми предлагает Федерации футбола Италии пригласить на роль исполняющего обязанности главного тренера команды наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо:

«Никто не обвинил в невыходе на чемпионат мира игроков. Все набросились на Вентуру, но и футболисты не проявили ответственность. Они выходят на поле, они делают результат. Если бы мы пробились на мундиаль, вся похвала досталась бы им.

Надо постараться пригласить большого специалиста, который бы исполнял обязанности главного тренера сборной. Например, Моуриньо. В МЮ платили бы ему 12-15 млн евро в год, а Федерация футбола Италии еще 1-3 млн. Называю Моуриньо, но это мог бы быть и тот же Манчини. Посмотрим, но идея приглашения Моуриньо воодушевляет меня».

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