Леманн: «Только я не пропустил ни разу за сезон Лиги чемпионов, но проиграл в финале»

Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн, который нынче входит в тренерский штаб «канониров», признался, что до сих пор испытывает досаду от поражения от «Барселоны» в финале Лиги чемпионов в 2006 году.

«Скорее всего, я останусь единственным голкипером в истории, который не пропустил ни одного мяча в сезоне Лиги чемпионов, но все равно проиграл в финале».

За весь розыгрыш Лиги чемпионов-2005/2006 «канониры» пропустили 4 мяча, два из них в двух матчах на групповой стадии - ворота команды в них защищал Мануэль Альмуния, а еще два в проигранном финале - тогда Леманн был удален с поля на 18-й минуте поединка, а его место в воротах занял тот же Альмуния.

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