Рохо: «Планирую сыграть против ЦСКА»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо, который из-за разрыва крестообразной связки колена не играл за клуб с апреля, вскоре вновь сможет помогать «красным дьяволам»:

«Завтра я сыграю за резервную команду в товарищеском матче.

Чувствую себя хорошо. Пока не испытывал никаких проблем, но тренировки - это одно, а матч - другое, поэтому отыграю лишь тайм.

Через три недели у нас игра в Лиге чемпионов (против ЦСКА). Если все будет хорошо, смогу принять в ней участие».

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