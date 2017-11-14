Де Лаурентис: «Я увольнял Вентуру из клуба Серии С спустя три месяца после назначения»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис знает, кто виновен в провале сборной Италии, не попавшей на чемпионат мира:

«Тавеккио (президент Федерации футбола Италии) - единственный человек, ответственный за все это, ведь это он продолжал держаться за тренера, которого я уволил из клуба Серии С спустя три месяца после назначения, пусть он и очень хорош.

Зачем было вызывать в сборную Инсинье, если он играл не на своей позиции? Так вы просто тратите его время, а еще наносите финансовый ущерб клубу, ведь Инсинье играл гораздо хуже, чем он умеет».

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