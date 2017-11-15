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Адвокат покидает пост наставника сборной Нидерландов

сегодня, 07:54
РумынияРумыния0 : 3НидерландыНидерландыМатч завершен

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после крупной победы над Румынией в товарищеском матче (3:0) заявил, что не будет продлевать контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов. Текущее соглашение истекает 1 декабря 2017 года.

«Я ухожу, потому что считаю, что пришло время нового поколения. Не сомневаюсь в этом. Настало время молодых», — сообщил 70-летний специалист пресс-службе голландского футбольного союза.

Дик Адвокат трижды возглавлял сборную Нидерландов. В последний раз у экс-наставника «Зенита» и сборной России не получилось вывести «оранжевых» на ЧМ-2018.

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