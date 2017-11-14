Далич - главный тренер сборной Хорватии на ЧМ-18

Как сообщает пресс-служба сборной Хорватии, Златко Далич стал главным тренером сборной на время проведения чемпионата мира 2018 в России. До этого Далич исполнял функции исполняющего обязанности тренера сборной Хорватии.



«Далич и Давор Шукер договорились о назначении Златко на пост главного тренера сборной Хорватии на ЧМ-18 в России», - говорится в сообщении пресс-службы.



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