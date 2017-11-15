«Реал» и «Челси» поспорят за Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти по-прежнему находится в сфере трансферных интересов «Реала».
За 23-летним форвардом также пристально наблюдают в «Челси» - по слухам, главный тренер «синих» Антонио Конте хочет усилить атакующую линию команды.
«Реал» же, напомним, интересовался Белотти еще минувшим летом, но трансфер тогда так и не состоялся.
Ранее мы сообщали о том, что мадридский клуб рассчитывает подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
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из теперешних можно считать околотопом только Вератти, и то с натяжкой.
в общем, итальянцам надо на стажировку к немцам, у которых аналогичных кризис был в конце 90-х
из теперешних можно считать околотопом только Вератти, и то с натяжкой.
в общем, итальянцам надо на стажировку к немцам, у которых аналогичных кризис был в конце 90-х
Или Зидан ополоумел, или у Белотти чумовой агент. Впаривать посредственного игрока за такие бабки (Каиро, вроде, 100 млн прописал), это просто гениально!
Или Зидан ополоумел, или у Белотти чумовой агент. Впаривать посредственного игрока за такие бабки (Каиро, вроде, 100 млн прописал), это просто гениально!