«Реал» и «Челси» поспорят за Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти по-прежнему находится в сфере трансферных интересов «Реала».

За 23-летним форвардом также пристально наблюдают в «Челси» - по слухам, главный тренер «синих» Антонио Конте хочет усилить атакующую линию команды.

«Реал» же, напомним, интересовался Белотти еще минувшим летом, но трансфер тогда так и не состоялся.

Ранее мы сообщали о том, что мадридский клуб рассчитывает подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

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