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«Реал» и «Челси» поспорят за Белотти

сегодня, 09:41

Нападающий «Торино» Андреа Белотти по-прежнему находится в сфере трансферных интересов «Реала».

За 23-летним форвардом также пристально наблюдают в «Челси» - по слухам, главный тренер «синих» Антонио Конте хочет усилить атакующую линию команды.

«Реал» же, напомним, интересовался Белотти еще минувшим летом, но трансфер тогда так и не состоялся.

Ранее мы сообщали о том, что мадридский клуб рассчитывает подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

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Все комментарии
RUSTY8 ответил Ювентиец
сегодня в 10:59
Ювентиец:
Старею, наверно, или становлюсь сентиментальным... В третий раз полностью поддерживаю интериста.... Или Зидан ополоумел, или у Белотти чумовой агент. Впаривать посредственного игрока за такие бабки (Каиро, вроде, 100 млн прописал), это просто гениально!
Белотти, Бернардески, Шарауви, и даже Иммобиле - днари. Если бы на них был бы действительный спрос их давно бы растаскивали англомешки или топ-клубы
из теперешних можно считать околотопом только Вератти, и то с натяжкой.

в общем, итальянцам надо на стажировку к немцам, у которых аналогичных кризис был в конце 90-х
Castor
сегодня в 10:56
Пока в Реале есть Криштиано, то им никто больше не нужен
Ювентиец ответил RUSTY8
сегодня в 10:50
RUSTY8:
ну-ну...Белотти в Реал, Бездарнески в Барселону, а Берарди в Баварию)))
Старею, наверно, или становлюсь сентиментальным... В третий раз полностью поддерживаю интериста....
Или Зидан ополоумел, или у Белотти чумовой агент. Впаривать посредственного игрока за такие бабки (Каиро, вроде, 100 млн прописал), это просто гениально!
RUSTY8
сегодня в 10:20
ну-ну...Белотти в Реал, Бездарнески в Барселону, а Берарди в Баварию)))
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