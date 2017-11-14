Нападающий «Вильярреала» Бакамбу интересен трём английским клубам

Форвард «Вильярреала» Седрик Бакамбу попал в сферу трансферных интересов трех английских клубов.
Сообщается, что 26-летнего игрока в своих рядах хотят видеть «Ньюкасл», «Вест Бромвич» и «Вест Хэм».
Нападающий в нынешнем розыгрыше Ла Лиги успел наколотить 8 мячей в 10 встречах - 3-й результат в лиге.
По слухам, сами «подводники» не горят желанием расставаться со своим лидером, и пересмотреть позицию их заставит лишь очень щедрое предложение.
Минувшим летом Бакамбу продлил контракт с «Вильярреалом» до 2022 года.
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