Нападающий «Вильярреала» Бакамбу интересен трём английским клубам

Форвард «Вильярреала» Седрик Бакамбу попал в сферу трансферных интересов трех английских клубов.

Сообщается, что 26-летнего игрока в своих рядах хотят видеть «Ньюкасл», «Вест Бромвич» и «Вест Хэм».

Нападающий в нынешнем розыгрыше Ла Лиги успел наколотить 8 мячей в 10 встречах - 3-й результат в лиге.

По слухам, сами «подводники» не горят желанием расставаться со своим лидером, и пересмотреть позицию их заставит лишь очень щедрое предложение.

Минувшим летом Бакамбу продлил контракт с «Вильярреалом» до 2022 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте