«Барселона» достигла предварительной договоренности с «Атлетико» о трансфере Гризманна

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом 2018 года, скорее всего, сменит клубную прописку.

Сообщается, что новым домом француза должна стать «Барселона».

По слухам, каталонский и мадридский клубы уже достигли предварительной договоренности о переходе нападающего в стан «блаугранас» грядущим летом за 100 млн евро. Также отмечается, что «Барса» уже согласовала с самим игроком условия личного контракта.

Стоит отметить, что изначально боссы «сине-гранатовых» планировали включить в сделку полузащитника Серхи Роберто, чтобы сбить цену за Гризманна, однако главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выступил против такого шага.

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