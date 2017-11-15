«Барселона» достигла предварительной договоренности с «Атлетико» о трансфере Гризманна

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
12:00 сегодня Логотип АвстралияАвстралия -:- Логотип ГондурасГондурас Фонбет 1.53 3.7 7.5
  • Главные новости
  • Все новости
08:12
Вентура: «Моя статистика - одна из лучших за последние 40 лет»17
07:54
Адвокат покидает пост наставника сборной Нидерландов4
00:54
Англия и Бразилия сильнейшего не выявили10
00:42
Германия в концовке ушла от поражения в матче с Францией19
00:35
Дания сметает Ирландию и выходит на чемпионат мира. Эриксен оформил хет-трик62
09:27
Тите о провале Италии: «Теперь с помощью истории и футболки на мундиаль не попасть»2
09:11
5 российских болельщиков погибло в результате ДТП под Ростовом-на-Дону
08:46
Григорян: «Допускаю склонность боссов „Арарата“ использовать человека, а потом выбросить»2
08:36
Лёв: «Поведение Де Росси во время матча со шведами - это величие»4
08:24
В планах Федерации футбола США - организовать турнир для сборных, не попавших на мундиаль13
07:39
Марадона: «Хочу вернуться в сборную Аргентины»9
07:18
Саутгейт: «Англия отстояла на ноль в матчах с двумя лучшими командами мира»5
06:53
Каземиро: «Надеюсь, Неймар перейдёт к нам в „Реал“»4
06:13
Лукаку – лучший бомбардир в истории сборной Бельгии3
05:59
Тренер сборной Дании: «5 голов на выезде против Ирландии – такое не каждый день бывает»3
05:43
Дешам: «Франция была ближе к победе, чем Германия. Поэтому есть разочарование»2
05:19
Лёв: «Германия добилась хороших результатов в матчах с двумя сильными соперниками»0
05:00
Мартин О'Нил: «Дания разбила нас, но мы были вынуждены рисковать»1
04:37
Эриксен: «Мой хет-трик в ворота Ирландии – это невероятно»1
04:14
Рейнгольд: «Арбитра матча с Испанией можно назвать клоуном, а Родриго – паразитом»6
03:54
Алексей Миранчук: «Рад, что удалось забить и сделать голевой пас»3
03:36
Бубнов: «Я бы не спешил обвинять арбитра в обоих пенальти в ворота России»13
03:12
Черчесов: «Смолов сделал свою работу, но хочу выделить всю команду»0
02:58
Лопетеги: «Стадион „Санкт-Петербург“ – произведение спортивного искусства»9
02:42
Рауш: «Такая ничья – как победа»3

«Барселона» достигла предварительной договоренности с «Атлетико» о трансфере Гризманна

сегодня, 08:58

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом 2018 года, скорее всего, сменит клубную прописку.

Сообщается, что новым домом француза должна стать «Барселона».

По слухам, каталонский и мадридский клубы уже достигли предварительной договоренности о переходе нападающего в стан «блаугранас» грядущим летом за 100 млн евро. Также отмечается, что «Барса» уже согласовала с самим игроком условия личного контракта.

Стоит отметить, что изначально боссы «сине-гранатовых» планировали включить в сделку полузащитника Серхи Роберто, чтобы сбить цену за Гризманна, однако главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выступил против такого шага.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Манчестер Сити» следит за игрой Эмболо
Вчера, 19:18 4
Сандро Рамирес может продолжить карьеру в «Валенсии»
Вчера, 18:09 0
Азар, Кейн и Алли - претенденты на замену Бэйла в «Реале»
Вчера, 17:57 7
Нападающий «Вильярреала» Бакамбу интересен трём английским клубам
Вчера, 17:50 0
Алейш Видаль согласился на переход в «Рому»
Вчера, 16:38 1
«Шальке-04» может приобрести Камарасу
Вчера, 14:03 3
Обсудить
Все комментарии
Gorbuncov
сегодня в 09:26
В теории, тройка в нападении Гризман-Суарес-Дембеле, а под ними Месси. Очень интересно и вариативно !
ДСА
сегодня в 09:25
После продажи Неймара не знают куда девать деньги.
cevin cigan
сегодня в 09:24
А самому Атохе,этот переход для чего?(Реал,Барса)-зачем? Если переходить из равноценного клуба,то попробуй АПЛ,или под бабло тот же ПСЖ?
Ty4ka98
сегодня в 09:23
Новость хорошая. Еще с "Сосьедада" нужно было его покупать, но и теперь это будет усиление.

Правда, теперь, видимо, придется продать Алькасера (Суареса?), хотя не факт. Их всех можно будет уместить в одну схему + ротация.

В общем, посмотрим. Но это было бы круто.
Барсeножeчница
сегодня в 09:23
Всё правильно, в моей Барселонале должны играть лучшие блондины планеты!!!
Алексей Буренин
сегодня в 09:16
А Месси не против Гризмана - интересно
рус фан
сегодня в 09:10
матрасы продают каталонским свою главную звезду, в АПЛ СМИ подняли бы целую компанию с вопросом почему же "Челси продал Матича в МЮ", а в Испании уже за год решили заранее и всем похрен, кстати возможно Диего Коста и посильней будет Гризмана.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100