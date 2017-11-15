«Барселона» достигла предварительной договоренности с «Атлетико» о трансфере Гризманна

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом 2018 года, скорее всего, сменит клубную прописку.
Сообщается, что новым домом француза должна стать «Барселона».
По слухам, каталонский и мадридский клубы уже достигли предварительной договоренности о переходе нападающего в стан «блаугранас» грядущим летом за 100 млн евро. Также отмечается, что «Барса» уже согласовала с самим игроком условия личного контракта.
Стоит отметить, что изначально боссы «сине-гранатовых» планировали включить в сделку полузащитника Серхи Роберто, чтобы сбить цену за Гризманна, однако главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выступил против такого шага.
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Правда, теперь, видимо, придется продать Алькасера (Суареса?), хотя не факт. Их всех можно будет уместить в одну схему + ротация.
В общем, посмотрим. Но это было бы круто.
Правда, теперь, видимо, придется продать Алькасера (Суареса?), хотя не факт. Их всех можно будет уместить в одну схему + ротация.
В общем, посмотрим. Но это было бы круто.