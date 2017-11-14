Сандро Рамирес может продолжить карьеру в «Валенсии»

Нападающий «Эвертона» Сандро Рамирес может зимой перебраться в «Валенсию». Сообщается, что в услугах Рамиреса заинтересован лично главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль.
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Нападающий «Эвертона» Сандро Рамирес может зимой перебраться в «Валенсию». Сообщается, что в услугах Рамиреса заинтересован лично главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль.
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