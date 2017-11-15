Согласно данным из английской прессы, защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан может вернуться в Италию уже в ближайшее время. Исходя из того, что 27-летний футболист стал терять место в основном составе в английской команде, вполне вероятно, что игрок вернется в Италию. «Ювентус», «Наполи» и «Рома» рассматриваются как клубы, которые заинтересованы в трансфере Дармиана. Маттео перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, с тех пор сыграл 66 матчей и отметился одним голом.



Ранее ходили слухи, что «Валенсия» также заинтересована в трансфере Маттео Дармиана.

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