Главный тренер «Сент-Этьена» Гарсия отправлен в отставку спустя 5 месяцев после назначения

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
12:00 33’ Логотип АвстралияАвстралия 0:0 Логотип ГондурасГондурас Фонбет 1.55 3.65 7.25
  • Главные новости
  • Все новости
10:44
«Арарат»: «Стимулирующие выплаты Павлюченко будут снижены на 99%»23
08:58
«Барселона» достигла предварительной договоренности с «Атлетико» о трансфере Гризманна22
08:12
Вентура: «Моя статистика - одна из лучших за последние 40 лет»30
07:54
Адвокат покидает пост наставника сборной Нидерландов8
00:54
Англия и Бразилия сильнейшего не выявили12
12:29
Павлюченко присутствует на тренировке «Арарата»0
12:29
Ракитич сообщил боссам «Барсы», что хочет покинуть команду, если клуб приобретёт Коутиньо1
12:21
Ляказетт: «Я сыграл лучшую игру за сборную Франции в своей карьере»0
12:18
Паулиньо: «Неймар советовал мне перейти в „Барселону“»0
12:02
Дибала: «Странно видеть чемпионат мира без Италии»0
11:52
Глушаков: «Я единственный не пропускавший вратарь в истории российского футбола»29
11:51
Адурис продлил контракт с «Атлетиком»0
11:47
Райт: «Кейну по силам очень близко подобраться к рекорду Ширера»2
11:40
«Тоттенхэм» предложит за Бэйла 54 млн фунтов4
11:35
У Роналду конфликт с Пересом6
11:26
Кубок чемпионата мира с 21 по 26 ноября пробудет в Сочи0
11:19
Неймар: «Знали, что англичане привыкли обороняться больше, чем предыдущие наши соперники»2
11:14
Витиньо: «В ЦСКА все выполняют свои задачи и работают на благо коллектива»10
11:06
Черчесов: «Глушаков в воротах? Видите, какая у нас конкуренция на этой позиции!»17
10:55
Витиньо: «Ганчаренко всегда защищает игроков ЦСКА, он не оставит нас в беде»10
10:31
Бушманов: «Матч получился интересным и очень информативным»1
10:31
Де Хеа: «В Испании забывают об игроках, выступающих в зарубежных чемпионатах»2
10:19
Рамос: «Криштиану уходит? Задавайте такие вопросы ему»2
10:12
Дармиан может вернуться в Италию0
10:10
Коулмэн: «Считаю себя подходящим человеком для работы главным тренером сборной Уэльса»1

Главный тренер «Сент-Этьена» Гарсия отправлен в отставку спустя 5 месяцев после назначения

сегодня, 12:06

«Сент-Этьен» отправил в отставку главного тренера команды Оскара Гарсию.

Отметим, что на данном посту 44-летний испанец продержался всего 5 месяцев. Временно исполняющими обязанности главного тренера назначены Жульен Сабле и Алан Равера.

Несмотря на неплохое место в турнирной таблице Лиги 1 (клуб идет 6-м), руководство «Сент-Этьена» осталось недовольно игрой команды, а также недавним разгромным поражением от «Лиона» в Ронском дерби. Также, по слухам, у специалиста не сложились отношения с президентом клуба.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вилмотс отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Кот-д'Ивуара
Сегодня, 09:51 1
Адвокат покидает пост наставника сборной Нидерландов
Сегодня, 07:54 8
Далич - главный тренер сборной Хорватии на ЧМ-18
Вчера, 17:41 7
Вентура подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии
Вчера, 02:21 13
Леон Бриттон стал играющим помощником тренера «Суонси»
13 ноября 0
В «Баварию» вернется легендарный врач, отработавший в клубе 40 лет
13 ноября 20
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100