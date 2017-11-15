Главный тренер «Сент-Этьена» Гарсия отправлен в отставку спустя 5 месяцев после назначения

«Сент-Этьен» отправил в отставку главного тренера команды Оскара Гарсию.

Отметим, что на данном посту 44-летний испанец продержался всего 5 месяцев. Временно исполняющими обязанности главного тренера назначены Жульен Сабле и Алан Равера.

Несмотря на неплохое место в турнирной таблице Лиги 1 (клуб идет 6-м), руководство «Сент-Этьена» осталось недовольно игрой команды, а также недавним разгромным поражением от «Лиона» в Ронском дерби. Также, по слухам, у специалиста не сложились отношения с президентом клуба.

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