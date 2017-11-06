«Лион» сокрушил «Сент-Этьен» в Ронском дерби

В матче 12-го тура Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Лионом» хозяева не оказали достойного сопротивления гостям. Отметим, что матч прерывался после того, как полузащитник «Лиона» Набиль Фекир, празднуя гол в ворота соперников, спровоцировал болельщиков хозяев, в результате чего фанаты выбежали на поле. В ситуацию пришлось вмешаться блюстителям порядка.

Сент-Этьен, стадион «Жеффруа-Гишар»

«Сент-Этьен» – «Лион» – 0:5 (0:2)

Голы: Депай 10, Фекир 25, Диас 58, Траоре 65, Фекир 84.

«Сент-Этьен»: Руффье, Теофил-Катерин, М'Бенге (Погба 46), Пьерр-Габриэль (Янко 67), Лакруа, Бамба, Г'нампа, Амума (Содерлунд 13), Селнес, Монне-Паке, Пажо.

Главный тренер: Оскар Гарсия.

«Лион»: Лопеш, Марсело, Маркал (Менди 79), Тете, Морель, Траоре, Ауар, Фекир (Ферри 86), Тусар (Ндомбеле 79), Депай, Диас.

Главный тренер: Бруно Женезио.

Предупреждения: Тусар 53, Селнес 60, Фекир 85.

Удаление : Лакруа 47.

Судья: Клеман Турпен.

В минувшем туре «Сент-Этьен» сыграл вничью с «Тулузой», а «Лион» одолел «Метц».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте