«Лион» сокрушил «Сент-Этьен» в Ронском дерби

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧорлиЧорли -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд
  • Главные новости
  • Все новости
00:38
«Милан» переиграл «Сассуоло»26
00:35
«Реал» разгромил «Лас-Пальмас»27
00:30
Червиченко: «В конкурсе „Кто лучше договорится с судьёй?“ „Локомотив“ пока лидирует»35
23:53
Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб в чемпионатах страны28
21:21
«Челси» одержал минимальную победу над «Манчестер Юнайтед»133
00:59
Сусо: «Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть „Милан“ на победный путь»0
00:52
Эвра: «Спасибо всем настоящим фанатам „Марселя“. Я получаю от вас много поддержки»2
00:26
Ловчев: «Индивидуальное мастерство спартаковцев компенсирует отсутствие коллективной игры»5
00:20
Стив Макларен может возглавить «Рейнджерс»0
00:15
«Челси» нацелился на 17-летнего нападающего «Гамбурга» Арпа0
00:06
Аспиликуэта отдал 5 результативных передач на Морату в 10 матчах Премьер-Лиги0
23:45
Аллегри о поединке с «Беневенто»: «Казалось, что это какой-то проклятый матч»2
23:33
Канчельскис: «Чувство, что наш футбол похоронили»11
23:32
Первая тренировка сборной Аргентины на «Открытие Арене» отменена1
23:19
Икарди не поможет аргентинцам в матче с Россией4
23:16
Дриусси: «У „Зенита“ были очевидные шансы обыграть „Рубин“»6
23:08
Смольников: «В „Зените“ все переживают из-за того, что мы не набираем очки»8
23:04
Бонуччи: «Я должен дать „Милану“ то, что я давал своим бывшим командам в прошлом»3
22:44
Бубнов: «У „Спартака“ появляются отличные шансы побороться за попадание в тройку»16
22:40
Глушаков: «„Спартак“ – непредсказуемая команда»10
22:38
Бубнов: «Удивляет, что Дзюба опять вышел в основе»26
22:33
Рейнгольд: «„Спартак“ пустился в погоню. Борьба только начинается»19
22:26
Конте: «Почему не пожал руку Моуриньо? Главное проявлять уважение на поле»13
22:14
Пауревич: «Если даем пространство, то сразу видно мастерство игроков „Спартака“»3
22:11
«Реал» - «Лас-Пальмас»: стартовые составы6

«Лион» сокрушил «Сент-Этьен» в Ронском дерби

сегодня, 01:35
Сент-ЭтьенСент-Этьен0 : 5ЛионЛионМатч завершен

В матче 12-го тура Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Лионом» хозяева не оказали достойного сопротивления гостям. Отметим, что матч прерывался после того, как полузащитник «Лиона» Набиль Фекир, празднуя гол в ворота соперников, спровоцировал болельщиков хозяев, в результате чего фанаты выбежали на поле. В ситуацию пришлось вмешаться блюстителям порядка.

Сент-Этьен, стадион «Жеффруа-Гишар» 

«Сент-Этьен» – «Лион» – 0:5 (0:2)
Голы: Депай 10, Фекир 25, Диас 58, Траоре 65, Фекир 84.

«Сент-Этьен»: Руффье, Теофил-Катерин, М'Бенге (Погба 46), Пьерр-Габриэль (Янко 67), Лакруа, Бамба, Г'нампа, Амума (Содерлунд 13), Селнес, Монне-Паке, Пажо.
Главный тренер: Оскар Гарсия.

«Лион»: Лопеш, Марсело, Маркал (Менди 79), Тете, Морель, Траоре, Ауар, Фекир (Ферри 86), Тусар (Ндомбеле 79), Депай, Диас.
Главный тренер: Бруно Женезио.

Предупреждения: Тусар 53, Селнес 60, Фекир 85.
Удаление: Лакруа 47.

Судья: Клеман Турпен.

В минувшем туре «Сент-Этьен» сыграл вничью с «Тулузой», а «Лион» одолел «Метц».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
--джек потрошитель--
сегодня в 01:59
Диас могет..
Owl Fake
сегодня в 01:45
Это просто нечто. Файеры, дымовые завесы, разъярённые фанаты на поле, сотня силовиков.
3 часа действа от стартового свистка до финального, и досрочное завершение матча.
В главном дерби Франции было всё, чтобы оно действительно считалось таковым.
PS надеюсь, фанаты Этьена прижали за стадионом тв.рь, именуемую Фекиром.
Zen-Aku
сегодня в 01:42
Фекир хорош!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100