«Лион» сокрушил «Сент-Этьен» в Ронском дерби

В матче 12-го тура Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Лионом» хозяева не оказали достойного сопротивления гостям. Отметим, что матч прерывался после того, как полузащитник «Лиона» Набиль Фекир, празднуя гол в ворота соперников, спровоцировал болельщиков хозяев, в результате чего фанаты выбежали на поле. В ситуацию пришлось вмешаться блюстителям порядка.
Сент-Этьен, стадион «Жеффруа-Гишар»
«Сент-Этьен» – «Лион» – 0:5 (0:2)
Голы: Депай 10, Фекир 25, Диас 58, Траоре 65, Фекир 84.
«Сент-Этьен»: Руффье, Теофил-Катерин, М'Бенге (Погба 46), Пьерр-Габриэль (Янко 67), Лакруа, Бамба, Г'нампа, Амума (Содерлунд 13), Селнес, Монне-Паке, Пажо.
Главный тренер: Оскар Гарсия.
«Лион»: Лопеш, Марсело, Маркал (Менди 79), Тете, Морель, Траоре, Ауар, Фекир (Ферри 86), Тусар (Ндомбеле 79), Депай, Диас.
Главный тренер: Бруно Женезио.
Предупреждения: Тусар 53, Селнес 60, Фекир 85.
Удаление: Лакруа 47.
Судья: Клеман Турпен.
В минувшем туре «Сент-Этьен» сыграл вничью с «Тулузой», а «Лион» одолел «Метц».
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3 часа действа от стартового свистка до финального, и досрочное завершение матча.
В главном дерби Франции было всё, чтобы оно действительно считалось таковым.
PS надеюсь, фанаты Этьена прижали за стадионом тв.рь, именуемую Фекиром.
3 часа действа от стартового свистка до финального, и досрочное завершение матча.
В главном дерби Франции было всё, чтобы оно действительно считалось таковым.
PS надеюсь, фанаты Этьена прижали за стадионом тв.рь, именуемую Фекиром.