Мальдини: «В итальянском футболе я по-прежнему вижу те же лица, что и 15 лет назад»

Легендарный итальянский защитник Паоло Мальдини считает, что после непопадания «Скуадра Адзурры» на чемпионат мира-2018 настало время для перемен на руководящих постах местной Федерации футбола:

«После такого огромного разочарования, у нас есть возможность начать все с начала.

Нам нужно полностью перестроить базу, чтобы смотреть в будущее без страха, но в итальянском футболе я по-прежнему вижу те же лица, что были там на момент моего ухода из сборной 15 лет назад».

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