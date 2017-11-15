Бен Арфа: «Очень доволен встречей комиссии с представителями ПСЖ»

Полузащитник ПСЖ Атем Бен Арфа прокомментировал сегодняшнюю встречу с юридическим комитетом Лиги 1. Напомним, что футболист направил жалобу в комитет из-за того, что парижский клуб перевел его в дубль, запретив тренироваться с основной командой.



«Это была отличная встреча, комитет организовал теплый прием, была приятная атмосфера. Это было мирное решение нашей общей проблемы, так что никакого негатива не было. Я очень хотел разрешить эту ситуацию, поэтому очень доволен встречей комиссии с представителями ПСЖ. Больше не будет этих метаний из основной команды в резерв, тренировки начнут проходить в нормальном режиме».

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