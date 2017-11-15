Эллардайс о возможности стать главным тренером «Эвертона»: «Лучше это буду не я»

Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс заявил, что он больше не претендует на пост главного тренера «Эвертона»:

«Ничего так и не материализовалось, к сожалению.

Раз решение принимается так долго, то собственное решение должен принять я. Пожалуй, лучше это буду не я.

Это замечательный клуб, это была бы замечательная работа, но что-то тут не так.

Оцените ситуацию моими глазами. Хочется ведь чувствовать, что вы нужны клубу, хочется видеть решительность. Я этого не почувствовал. Руководство „Эвертона“ засомневалось в том, тот ли я человек, который им нужен».

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