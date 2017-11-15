Венгер: «Вероятно, я ещё поработаю главным тренером какой-нибудь сборной»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не исключает, что однажды мы увидим его в роли рулевого национальной команды:

«Возможно, я сделаю это в какой-то момент карьеры, но пока мне нравится ежедневная вовлеченность в жизнь клуба - это настоящее испытание.

Однако у меня не всегда будут силы для такой работы, поэтому, вероятно, я и поработаю тренером какой-нибудь сборной.

Я всю свою жизнь проведу в футболе. Не знаю, на посту ли директора или менеджера, а тренировать буду как можно дольше».

Напомним, что в этом сезоне Венгер должен стать самым опытным тренером в истории Премьер-Лиги.

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