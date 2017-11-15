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Марсьяль: «Моуриньо строг по отношению ко мне, но это для моего же блага»

сегодня, 13:24

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заявил, что у него нет никаких разногласий с главным тренером команды Жозе Моуриньо:

«Да, нет вопросов, Моуриньо строг по отношению ко мне, но он строг по отношению ко всем игрокам МЮ. Я знаю, что это для моего же блага. И также знаю, что как человек я ему нравлюсь, поэтому у нас с ним нет никаких проблем.

Сперва мы не слишком хорошо знали друг друга, но со временем это ушло. Он знает мои сильные и слабые стороны. Моуриньо учит всех нас выкладываться полностью и делать это правильно».

Ранее Марсьяль объяснил журналистам, почему он редко улыбается.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:04
Слишком часто он говорит, что у них всё хорошо... Странно это.
Да, и с возвращением меня на сайт!) Мало того,что банят ни за что, так ещё и на целую неделю.. Хоть бы соразмерно наказание делали.
cevin cigan
сегодня в 13:33
У Моура не расслабишься!(а как бы себя повёл "петушок,"играя у Жозе?)
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