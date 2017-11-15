Марсьяль: «Моуриньо строг по отношению ко мне, но это для моего же блага»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заявил, что у него нет никаких разногласий с главным тренером команды Жозе Моуриньо:

«Да, нет вопросов, Моуриньо строг по отношению ко мне, но он строг по отношению ко всем игрокам МЮ. Я знаю, что это для моего же блага. И также знаю, что как человек я ему нравлюсь, поэтому у нас с ним нет никаких проблем.

Сперва мы не слишком хорошо знали друг друга, но со временем это ушло. Он знает мои сильные и слабые стороны. Моуриньо учит всех нас выкладываться полностью и делать это правильно».

Ранее Марсьяль объяснил журналистам, почему он редко улыбается.

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