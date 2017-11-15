Инфантино: «Несправедливо судить о работе Тавеккио по одному плохому результату»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал попавшего под огонь критики главу Федерации футбола Италии Карло Тавеккио. Напомним, сборная Италии впервые с 1958 года осталась без чемпионата мира.

«Думаю, что несправедливо судить о его деятельности на посту президента Федерации футбола Италии по одному плохому результату. Я очень уважаю Тавеккио и его работу. Возможно, он где-то старомоден, но он открыт и инновациям, таким как VAR. Он готов работать на благо итальянского футбола.

Конечно, я могу понять разочарование итальянского народа, но попади мяч после удара Дармиана в сетку ворот шведов, а не в штангу, ситуация была бы абсолютно иной. Италии всегда удавалось подниматься после таких ударов, и она снова это сделает».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте