Пеллегрино: «Ван Дейк на 100% сосредоточен на „Саутгемптоне“»

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино в преддверии матча 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем» отметил, что защитник «святых» Вирджил ван Дейк, в услугах которого заинтересованы «мерсисайдцы», сфокусирован на выступлениях за свою команду:

«Не думаю, что ему будет сложно в этом матче, ведь Вирджил на сто процентов сосредоточен на нашей команде и хорошо тренируется. Он хочет улучшить свою игру.

Очевидно, что мы не можем контролировать рынок, и любой из клубов рассматривает возможности покупки наших футболистов».

Напомним, этим летом «Ливерпуль» и другие клубы АПЛ также хотели приобрести ван Дейка, который просил руководство «Саутгемптона» отпустить его из команды.

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