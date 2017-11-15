Саутгейт: «Англия отстояла на ноль в матчах с двумя лучшими командами мира»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт остался доволен выступлением своей команды в товарищеском матче с Бразилией (0:0):

«Сборная Англии отстояла на ноль в матчах с двумя лучшими командами мира. Мы знаем, что необходимо лучше работать с мячом, но даже когда у вас это не получается, есть шансы забить гол в концовке и выиграть матч.

Сегодня мы продемонстрировали стойкость, мужество и, в некоторых эпизодах, выдающуюся игру в обороне против настоящей топ-сборной. Я невероятно горжусь тем, что сделала наша команда».

Напомним, в предыдущей товарищеской встрече англичане сыграли вничью с Германией (0:0).

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