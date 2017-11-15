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Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти

сегодня, 14:38

Федерация футбола Италии начала переговоры с бывшим наставником «Баварии» Карло Анчелотти, утверждают СМИ.

Если переговоры пройдут удачно, то Анчелотти, пока остающийся без работы, будет готовить национальную команду к товарищеским матчам со сборными Англии и Аргентины в марте.

При этом окончательное решение по нынешнему главному тренеру «Скуадро Адзурры» Джампьеро Вентуре, под руководством которого итальянцы не сумели пробиться на чемпионат мира, пока не вынесено. Ранее сообщалось, что Вентура не желает подавать в отставку, пока ему не выплатят неустойку в размере 700 тысяч евро.

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