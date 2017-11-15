В «Эвертоне» хотят видеть главным тренером команды наставника «Уотфорда» Силву

«Эвертон» продолжает поиски человека, наиболее подходящего на роль главного тренера команды.

Напомним, что в октябре в отставку был отправлен Рональд Куман, а его преемник так и не был назван.

По слухам, боссы «ирисок» очень хотят видеть на тренерском мостике своего клуба наставника «Уотфорда» Марку Силву. Сообщается, что мерсисайдский клуб даже готов удвоить жалование португальского специалиста.

Среди других кандидатов называются фамилии экс-наставника сборной Англии Сэма Эллардайса, рулевого «Бернли» Шона Дайча и Дэвида Ансворта, временно исполняющего обязанности главного тренера «Эвертона».

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