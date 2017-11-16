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Моуриньо: «Английским клубам в плей-офф ЛЧ приходится труднее всего»

сегодня, 05:10

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил, что к февральским играм Лиги чемпионов английские клубы подходят не в лучшем состоянии:

«Я всегда говорю, что Лига чемпионов начинается только в феврале. Но до этого – в декабре и январе – английские клубы могут сыграть около 20 матчей за два месяца. Немецкие, французские, испанские и итальянские команды подходят к февральским играм после зимнего перерыва. Поэтому я считаю, что в это время они находятся в лучшем состоянии, чем клубы из Англии».

Напомним, недавно сообщалось о том, что в услугах наставника МЮ заинетересовано руководство «Пари Сен-Жермен».

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