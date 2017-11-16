Риди: «Анализ проб на допинг должен проводиться не в России»

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди считает, что одним из главных условий организации ЧМ-2018 в России должно быть проведение анализа допинг-проб за пределами страны:

«Я подозреваю, что главным вопросом для организации чемпионата мира будет то, что анализ проб должен проводиться не в России. И этот вопрос решается».

Ранее совет учредителей ВАДА отказал Российскому антидопинговому агентству в восстановлении прав.

Год назад бывший глава ВАДА и вовсе предложил ФИФА забрать ЧМ-2018 у России.

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