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Риди: «Анализ проб на допинг должен проводиться не в России»

сегодня, 11:34

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди считает, что одним из главных условий организации ЧМ-2018 в России должно быть проведение анализа допинг-проб за пределами страны:

«Я подозреваю, что главным вопросом для организации чемпионата мира будет то, что анализ проб должен проводиться не в России. И этот вопрос решается».

Ранее совет учредителей ВАДА отказал Российскому антидопинговому агентству в восстановлении прав.

Год назад бывший глава ВАДА и вовсе предложил ФИФА забрать ЧМ-2018 у России.

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Все комментарии
RUSTY8
сегодня в 12:35
и эта вся шумиха из-за нежелания пустить их на закрытые спортгородки((
неужто не могут на пару часов из-за гостей всю лавочку прикрыть
ДАША Д
сегодня в 12:18
Предлагаю в Чили проводить анализ проб, подальше от России.
вячеслав остапенко
сегодня в 11:57
Мы против Риди его мнения
Аргeнтинeц
сегодня в 11:53
Уже и urinu не доверяют Вове и Димону
Sem25
сегодня в 11:47
А ведь не за сб. России он переживает! Представляю, что будет, когда в России увидят результаты допинг-проб звезд мирового футбола!
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