Дайер: «Мы наблюдаем за лучшим Эриксеном, что когда-либо существовал»

В преддверии встречи «Арсенала» и «Тоттенхэма» в 12-м туре АПЛ полузащитник «шпор» Эрик Дайер счел нужным похвалить своего одноклубника Кристиана Эриксена за последние выступления:

«Эриксен продолжает феерить, это отличная новость для „Тоттенхэма“. Сейчас мы наблюдаем за лучшим Эриксеном, что когда-либо существовал. Надеюсь, что он продолжит в том же духе.

Матч с „Арсеналом“? Всё просто. Наша ментальность велит побеждать».

Напомним, что Эриксен забил три мяча Ирландии в составе сборной Дании и помог своей команде квалифицироваться на чемпионат мира.

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