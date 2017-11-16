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Фарфан посвятил гол Герреро, которого дисквалифицировали за допинг

сегодня, 10:22

Гол нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана помог сборной Перу одержать победу над Новой Зеландией и попасть на чемпионат мира в России. Футболист, не сдержав слез, поблагодарил за поддержку всех перуанских болельщиков и посвятил этот гол нападающему Хосе Паоло Герреро, который не принял участие в стыковых матчах вследствие дисквалификации за допинг:

«Спасибо фанатам, они никогда нас не покидали.

Я пообещал, что посвящу гол Герреро. Благодарю его за поддержку».

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 11:18
Следующий гол в поддержку ЛГБТ-движения, не иначе.
Майкл59ru
сегодня в 10:53
Лучше бы он посвятил этот гол всем нашим лыжникам дисвалифицированным за допинг. Ему же потом не в чемпионате Перу играть,а в российском. Должен знать в какую сторону прогибаться)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:50
ТЕПЕРЬ НАДО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ФАРФАНА !
ИШЬ ОН ДОПИНГИСТА ПОДДЕРЖИВАЕТ !
Морозовский
сегодня в 10:38
"ЦСКА" посвящает свои победы Ерёмке, которого дисквалифицировали за допинг. Только Понтус, впрочем как и все шведы, считает фиников дураками!
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