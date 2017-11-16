Фарфан посвятил гол Герреро, которого дисквалифицировали за допинг

Гол нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана помог сборной Перу одержать победу над Новой Зеландией и попасть на чемпионат мира в России. Футболист, не сдержав слез, поблагодарил за поддержку всех перуанских болельщиков и посвятил этот гол нападающему Хосе Паоло Герреро, который не принял участие в стыковых матчах вследствие дисквалификации за допинг:
«Спасибо фанатам, они никогда нас не покидали.
Я пообещал, что посвящу гол Герреро. Благодарю его за поддержку».
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ИШЬ ОН ДОПИНГИСТА ПОДДЕРЖИВАЕТ !