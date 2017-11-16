Мартин О'Нил рассчитывает остаться на посту тренера сборной Ирландии

Наставник сборной Ирландии Мартин О'Нил рассказал о своих дальнейших планах после провала его команды в отборочной кампании чемпионата мира:

«Меня только-только об этом спрашивали. Мы сядем за стол с президентом Футбольной ассоциации Ирландии Джоном Делэйни и всё обсудим. Думаю, что мы с Джоном продолжим. Посмотрим.

Когда вас побеждают, нужно всё тщательно проанализиривать. В такие моменты всегда есть чувство, что ты ошибся. Задним числом всегда тянет подумать, что можно было сделать иначе».

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