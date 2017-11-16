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Рохо - о возвращении на поле: «Снова сыграть в футбол — это счастье»

сегодня, 11:20

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вчера впервые за 7 месяцев принял участие в матче. Молодежный состав манкунианцев встречался со сверстниками из «Атлетика». Аргентинец провел на поле 45 минут. Рохо поделился впечатлениями после возвращения в футбол:

«Наконец-то этот день настал. Прежде всего, хочу сказать спасибо своей жене и детям за то, что были рядом со мной в тяжелый жизненный период.

Спасибо всему персоналу „Манчестер Юнайтед“, меня поддерживали с первого же дня, как я здесь оказался.

Благодарю вас всех. Снова сыграть в футбол — это счастье. Я продолжу работать».

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Все комментарии
RUSTY8
сегодня в 12:32
Дзюба: Снова сыграть в футбол — это горе
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:52
Скорее всего не выйдет на прежний уровень... До травмы был игроком основы и отличался старанием. После травмы любой игрок себя психологически жалеет и бережёт долгое время.. Посмотрим.
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