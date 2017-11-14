Зобнин: «Жду с нетерпением, когда выйду на поле»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал свое восстановление после полученной травмы в товарищеском матче сборной России против Венгрии.



«Чувствую себя прекрасно. Очень рад, что наконец-то работаю на равных со всеми. Жду с нетерпением, когда выйду на поле в матче! Пока, естественно, сложно сказать, в оптимальных ли кондициях нахожусь. Это покажут игры. Форму буду набирать через них.



Знаете, через всё нужно пройти в жизни, как говорится. Постоянно следил за партнёрами, смотрел все игры и был в курсе всех дел команды. Самым сложным после операции для меня был первый месяц. Потом становилось всё легче и легче. Тренировался, старался восстановиться как можно скорее. Очень ждал того момента, когда наконец смогу выйти на поле. Считал дни до возвращения в строй. Смотрел на колено: разочаровывался, если оно было опухшим, радовался, когда опухоль спадала и боль исчезала. Что ж, такая интересная жизнь у меня… Самое главное, что уже травму залечил».

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