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Лунёв был увезён со стадиона на «скорой»

сегодня, 00:08
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Голкипер сборной России Андрей Лунев, получивший травму во время товарищеского матча с национальной командой Испании (3:3), был после поединка увезен в больницу на скорой помощи.

Вратарь в одном из эпизодов встречи столкнулся с нападающим «Красной Фурии» Родриго и получил удар коленом в голову.

Стоит отметить, что место в воротах национальной команды пришлось занять полузащитнику Денису Глушакову, так как к тому момент лимит замен у россиян был исчерпан.

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Все комментарии
Тага Дага
сегодня в 00:26
Здоровья вратарю...очень смело пошёл,молодец.
romarez ответил Марат Бикчантаев
сегодня в 00:26
Марат Бикчантаев:
Вряд ли ему череп проломили. Максимум небольшое сотрясение + рассечение. Почему никто за боксеров не переживает так как за футболистов
Ну, наверно потому, что Лунев не боксер)
Ruslan Volkov
сегодня в 00:26
Манчини был на стадионе видел все,теперь еще одна головная боль у него,лунев минимум на 2-3 недели лечится будет,дай Бог чтоб ничего серьезного,здоровья тебе Андрюха,держись мы с тобой!!!
Saang ответил Марат Бикчантаев
сегодня в 00:26
Марат Бикчантаев:
Вряд ли ему череп проломили. Максимум небольшое сотрясение + рассечение. Почему никто за боксеров не переживает так как за футболистов
Удар рукой в перчатке с малого расстояния и коленом (считай костью) с разгона это чутка не одно и то же.
Maxis82 ответил Марат Бикчантаев
сегодня в 00:25
Марат Бикчантаев:
Вряд ли ему череп проломили. Максимум небольшое сотрясение + рассечение. Почему никто за боксеров не переживает так как за футболистов
Далек, ты походу от бокса. Там во первых перчатки и удар рукой, отличается от удара коленом, (где нет смягчения, считай кость) на скорости, да еще на встречу.
pereletnii
сегодня в 00:24
Блин.
bosun
сегодня в 00:22
Здоровья Андрюхе! Сильное сотрясение, как минимум(( Лишь бы гематома внутренняя не образовалась.
bacek15
сегодня в 00:21
Не смогли испанцы обойтись без гнилого поступка. Смелый прыжок достоин большого уважения. Держись, Андрюха!
Хороший Малый
сегодня в 00:20
    cpartak60
    сегодня в 00:20
    здоровья андрею!вернее всего сотрясение получил!!!скорейшего выздоровления!
    fcspartak
    сегодня в 00:19
    Луневу скорейшего выздоравления!
    Гавриил
    сегодня в 00:18
    Скальпированная рана лобной части. Желаю здоровья и скорейшего выздоровления.
    Поступок отчасти безрассудный, но всё равно вызывающий уважения. Не каждый вот так бросится в ноги в товарищеском матче. Видно, что этому игроку не всё равно.
    sir-5 ответил dimarik_86
    сегодня в 00:18
    dimarik_86:
    Здоровья ему, единственный нормальный бомж
    Готовы гадить и в радости,и в горе.
    sir-5
    сегодня в 00:17
    Скорейшего восстановления,и без последствий.
    Nekit92
    сегодня в 00:16
    Соккер, напиши как там колено родриго? Судя по тому как он корчился и был не в состоянии подойти к Луневу без травмы не обошлось ага
    Михалыч 54
    сегодня в 00:15
    Дай Бог, чтобы травма оказалась несильной. Здоровья, Андрей!
    RDeanW
    сегодня в 00:15
    здоровья! а вообще любопытно получается: всего за 4 месяца этого сезона в лазарете побывали и акинфеев, и ребров, и лунев, и гильерме
    Великолепный
    сегодня в 00:15
    Здоровья Луневу, а игрока сборной Испании за такое - накол.
    Ganymed1
    сегодня в 00:14
    Здоровья Андрею!
    Nekit92
    сегодня в 00:14
    Андрюха! Мы с тобой. Здоровья.
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 00:13
    Здоровья Андрею, МОЛОДЕЦ, хорошо отстоял. Если бы ни 2 липовых пенальти, могли и выиграть.
    Глушаков войдёт в историю как ЕДИНСТВЕННЫЙ СУХОЙ вратарь сборной.
    Марат Бикчантаев
    сегодня в 00:13
    Вряд ли ему череп проломили. Максимум небольшое сотрясение + рассечение. Почему никто за боксеров не переживает так как за футболистов
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 00:13
    Держись вратарь.
    dimarik_86
    сегодня в 00:12
    Здоровья ему, единственный нормальный бомж
    8-КОСМО-8
    сегодня в 00:10
    Здоровья Андрею!!! Ждем в раме в ближайшее время!!!
    NAZAR 007
    сегодня в 00:10
    Здоровья , Андрей ! И скорейшего выздоровления !
    Saang
    сегодня в 00:10
    Боги, только без травм! Хорошо хоть судьишке хватило совести ничего не добавить.
    Хороший Малый
    сегодня в 00:09
    Здоровья Андрей!!!!
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