Лунёв был увезён со стадиона на «скорой»

Голкипер сборной России Андрей Лунев, получивший травму во время товарищеского матча с национальной командой Испании (3:3), был после поединка увезен в больницу на скорой помощи.

Вратарь в одном из эпизодов встречи столкнулся с нападающим «Красной Фурии» Родриго и получил удар коленом в голову.

Стоит отметить, что место в воротах национальной команды пришлось занять полузащитнику Денису Глушакову, так как к тому момент лимит замен у россиян был исчерпан.

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