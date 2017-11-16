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«Висла» заинтересована в услугах голкипера «Зенита» Васютина

сегодня, 15:46

«Висла» предпринимает вторую попытку приобрести голкипера «Зенита» Александра Васютина, сообщают в Польше. Ранее клуб из Плоцка рассматривал возможность трансфера в июле.

Отмечается, что поляки уже долгое время ищут вратаря, который сможет составить конкуренцию основному стражу ворот команды Северину Килпину.

«Летом ситуация была очень сложной. Он игрок „Зенита“ и был отдан в аренду финскому „Лахти“, где провел последние несколько месяцев. Клуб настолько большой, что не всегда понятно, с кем контактировать. Вопрос с трансфером Васютина по-прежнему актуален», - сообщил генеральный директор «Вислы» Яцек Крушевский.

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