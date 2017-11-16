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«Манчестер Юнайтед» следит за 17-летним нападающим «Интера»

сегодня, 12:41

Исходя из данных итальянской прессы, «Манчестер Юнайтед» пристально следит за нападающим «Интера» Давиде Меролой. Сообщается, что 17-летний футболист близок к переходу в английский клуб. Агент молодого форварда Мино Райола имеет хорошие отношения с МЮ, исходя из чего, трансфер Меролы становится более чем  вероятным. 

Ранее ходили слухи, что «Манчестер Юнайтед» предпримет попытку заключить контракт с 21-летним полузащитником «Реала» Марко Асенсио.

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Все комментарии
nikolah
сегодня в 12:47
опять Райола
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