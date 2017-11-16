Нагельсманн: «Сандро Вагнер хочет перейти в „Баварию“. Идут переговоры»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн сообщил о том, что нападающий его команды Сандро Вагнер горит желанием перейти в «Баварию». Наставник также добавил, что стороны уже приступили к переговорам о возможном зимнем трансфере.

Отметим, что 29-летний форвард сборной Германии только этим летом продлил контракт с «Хоффенхаймом» до 2020 года.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и сам с нетерпением ждет нового атакующего игрока в составе мюнхенского клуба.

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