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Мур может продолжить карьеру в «Селтике»

сегодня, 10:29

Как утверждает английская пресса, «Селтик» нацелился на приобретение защитника «Рединга» Лиама Мура. Сообщается, что пока никаких официальных запросов по 23-летнему игроку не поступало. Однако шотландский клуб намерен укреплять оборонительные позиции и рассматривает Мура перспективным кандидатом на эту роль. «Селтик» готов предложить футболисту зарплату в  60 тыс. фунтов в неделю.

Напомним, что «Селтик» обновил собственный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в национальных турнирах.

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ДСА
сегодня в 11:16
В Селтике можно ставить крест на развитии футболиста. Там же упорными могут быть матчи только в Еврокубках, а весь чемпионат полный отстой, никакой конкуренции.
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