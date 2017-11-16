Мур может продолжить карьеру в «Селтике»

Как утверждает английская пресса, «Селтик» нацелился на приобретение защитника «Рединга» Лиама Мура. Сообщается, что пока никаких официальных запросов по 23-летнему игроку не поступало. Однако шотландский клуб намерен укреплять оборонительные позиции и рассматривает Мура перспективным кандидатом на эту роль. «Селтик» готов предложить футболисту зарплату в 60 тыс. фунтов в неделю.



Напомним, что «Селтик» обновил собственный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в национальных турнирах.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте