«Барселона» и «Ювентус» поспорят за Эриксена

Согласно информации из английской прессы, «Барселона» поспорит с «Ювентусом» за трансфер полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Сообщается, что оба ведущих европейских клуба серьезно заинтересованы в приобретении 25-летнего футболиста и готовы предложить неплохие деньги за осуществление сделки. В этом сезоне Эриксен забил 8 голов за «Тоттенхэм» и отдал 3 голевые передачи.



Напомним, что недавно Кристиан Эриксен обогнал Никласа Бендтнера и стал лучшим бомбардиром АПЛ среди датчан.

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