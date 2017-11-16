Боярский: «Не думаю, что у сборной России что-то получится на чемпионате мира»

Народный артист РСФСР и футбольный болельщик Михаил Боярский не ждет от сборной России каких-то выдающихся результатов на домашнем чемпионате мира.

«Не думаю, что у нас что-то получится. Чудес в спорте не бывает. Надеюсь, сборная соберется и с божьей помощью хотя бы выйдет из группы. Но я сомневаюсь даже в этом, хотя, конечно, на турнир приедут и более слабые команды, чем наша. Скоро жеребьевка, и после нее можно будет примерно знать, что к чему.

Обнадеживать себя не стоит. Я, как болельщик, надеюсь, что мы сможем хорошо принять всех гостей и достойно провести чемпионат. Для меня престиж страны куда важнее выступления сборной. Мне приятно, что мундиаль проходит в нашей стране, а надеяться на то, что сборная России сможет конкурировать с лучшими европейскими командами – глупо».

Напомним, что уже известны все участники мундиаля.

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