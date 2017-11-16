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Боярский: «Не думаю, что у сборной России что-то получится на чемпионате мира»

сегодня, 19:01

Народный артист РСФСР и футбольный болельщик Михаил Боярский не ждет от сборной России каких-то выдающихся результатов на домашнем чемпионате мира.

«Не думаю, что у нас что-то получится. Чудес в спорте не бывает. Надеюсь, сборная соберется и с божьей помощью хотя бы выйдет из группы. Но я сомневаюсь даже в этом, хотя, конечно, на турнир приедут и более слабые команды, чем наша. Скоро жеребьевка, и после нее можно будет примерно знать, что к чему.

Обнадеживать себя не стоит. Я, как болельщик, надеюсь, что мы сможем хорошо принять всех гостей и достойно провести чемпионат. Для меня престиж страны куда важнее выступления сборной. Мне приятно, что мундиаль проходит в нашей стране, а надеяться на то, что сборная России сможет конкурировать с лучшими европейскими командами – глупо».

Напомним, что уже известны все участники мундиаля.

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Все комментарии
renegade1976
сегодня в 20:22
говорящая шляпа предсказывает рашке позор!
димон 37 ответил Фрол Литейный
сегодня в 20:20
Фрол Литейный:
Что нибудь да получится. Пока только спартачи в сборной якорем бестолковым слоняются!
лодыгин анюков смольникоф терентев новосельцев кузяев рязанцев юсупов кокурин дзуба шатов пусть играют
Есть медали
сегодня в 20:17
Так Смольникова в составе не будет. Есть шанс
Олег Борткевич
сегодня в 20:16
Да, с Черчесовым надежды нет.
salaga
сегодня в 20:16
Думать не надо: и так ясно, что шляпу снимать не придётся.
No problem ответил Ахад
сегодня в 20:13
Ахад:
то что немцы выиграли у бразильцев не чудо
Не выигали доктор Ахад),
а чудо-знасиловали.
Фрол Литейный
сегодня в 20:09
Что нибудь да получится. Пока только спартачи в сборной якорем бестолковым слоняются!
Ахад ответил No problem
сегодня в 20:08
No problem:
Чудеса в спорте бывают Миха... вон Лестер недавно сотворил. Немцы бразилов так сказать ...в полуфинале чм,обидели.. Бейл вытащил своих,Рон взял Евро,... бывают Миха,бывают...
то что немцы выиграли у бразильцев не чудо
Адвокат 76
сегодня в 20:06
Глупо думать по другому.
moskwa 09
сегодня в 20:00
да все так болельщики думают,чудес не бывает
moskwa 09 ответил Знатог
сегодня в 19:59
Знатог:
что этот француз 18 века понимает в футболе?
больше чем ты мне кажется
mihaluch
сегодня в 19:58
Надо Гинера привлечь для работы с судьями, у него большой опыт. Вспомните как он нашёл брата венгерского судьи тот кричал:"Ставь пенальти, ставь пенальти", и поставил.
Знатог
сегодня в 19:56
что этот француз 18 века понимает в футболе?
No problem
сегодня в 19:51
Чудеса в спорте бывают Миха...
вон Лестер недавно сотворил.

Немцы бразилов так сказать ...в полуфинале чм,обидели..
Бейл вытащил своих,Рон взял Евро,...
бывают Миха,бывают...
renegade1976
сегодня в 19:48
Баярцкей жжот! Михо, я задержу их, ничего! Тысичачиртей, бугого
ЮГ РОССИИ ответил M.S.
сегодня в 19:42
M.S.:
Для каждого из этого чуда нужно было неимоверное желание победить, которое перекрывала все минусы тех сборных. У нашей этого нет, надеяться не на что. Вернее есть, только на одно - группа будет самой сложной, тогда, при вылете, можно сказать - ну а что вы хотели в такой компании.
А может Черчесов (как Гус Хидинг) накормит игроков горохом и задержит газы до игры?)
renegade1976 ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:39
ЮГ РОССИИ:
Чудес в спорте не бывает? А победа на ЕВРО сборной Дании ,которая заменила сборную /Югославии или победа сборной Греции???)))Ещё добавим четвёртое место Корейцев)))))
ну ты загнул! можно, конечно, вспомнить Исландию, которая наделала шороху на прошедшем ЧЕ! но в случае с упомянутыми тобой сборными на поле выходили НАЦИОНАЛЬНЫЕ команды, защищавшие цвета своей страны, боровшиеся за ее престиж. а в случае с рашкой выйдет шайка зажравшихся лимитных миллионеров, которым похрен на все вышеупомянутое! помимо того, что футбольная школа в рашке, мягко скажем слабенькая, так еще и мотивация отсутствует напрочь! так что очередной позор неизбежен!
вхсо 111
сегодня в 19:34
Так Миша, 99 % так же думают, но все же все эти 99% надеется на чудо, хоть из группы выползти, а там как пойдёт.)
M.S. ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:34
ЮГ РОССИИ:
Чудес в спорте не бывает? А победа на ЕВРО сборной Дании ,которая заменила сборную /Югославии или победа сборной Греции???)))Ещё добавим четвёртое место Корейцев)))))
Для каждого из этого чуда нужно было неимоверное желание победить, которое перекрывала все минусы тех сборных. У нашей этого нет, надеяться не на что. Вернее есть, только на одно - группа будет самой сложной, тогда, при вылете, можно сказать - ну а что вы хотели в такой компании.
борька
сегодня в 19:31
Миша, да мы, сборная наша, в первой корзине, конечно выйдем из группы, ведь и тейтингу мы первые, не ссы , прорвемся!
Alex-96 ответил Медив
сегодня в 19:29
Медив:
А я говорил, это все фигня. Чтобы были шансы на медали, чемпионат надо было провести зимой. Причем все матчи где-нибудь за Уралом. Причем на не реконструированных стадионах.
Ты че, наши футбалеры туда не поедут, скажут холодно и гадко, мы лучше в монако сьездим.
ЮГ РОССИИ ответил Медив
сегодня в 19:29
Медив:
С такими шансами повезти может буквально любой команде. У футбольной сборной это было в 2008, теперь еще лет двадцать я бы на удачу не рассчитывал
Тут кроме удачи будет благосклонный жребий+ хорошее судейство. Убеждён что сборная России дойдёт минимум до 1/4-это выгодно всем.
Медив ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:27
ЮГ РОССИИ:
Чудес в спорте не бывает? А победа на ЕВРО сборной Дании ,которая заменила сборную /Югославии или победа сборной Греции???)))Ещё добавим четвёртое место Корейцев)))))
С такими шансами повезти может буквально любой команде. У футбольной сборной это было в 2008, теперь еще лет двадцать я бы на удачу не рассчитывал
Медив
сегодня в 19:25
А я говорил, это все фигня. Чтобы были шансы на медали, чемпионат надо было провести зимой. Причем все матчи где-нибудь за Уралом. Причем на не реконструированных стадионах.
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:24
Чудес в спорте не бывает? А победа на ЕВРО сборной Дании ,которая заменила сборную /Югославии или победа сборной Греции???)))Ещё добавим четвёртое место Корейцев)))))
рус фан
сегодня в 19:23
Потолок для этой команды это 1/4 и вылет, если группа будет тяжелой типа-Россия Уругвай, Дания, Нигерия, тог да просто участие, а если неким чудесным образом получится группа- Россия, Перу, Коста-Рика, Панама, тог да команду может и разогнать.
Kurtd
сегодня в 19:22
"хотя, конечно, на турнир приедут и более слабые команды, чем наша"
Вообще-то нет. Рейтинг ФИФА гласит, что сборная России - самое дно на Чемпионате мира. Хуже команд не будет на мундиале. Ничья и два поражения в группе - уже успех.
311
сегодня в 19:19
Д'Артаньян просто не сказочник в отличии от Мутко со товарищи!)
krasnodarskiy_kolizei
сегодня в 19:16
Ланфрен - Ланфра
patra
сегодня в 19:14
Почему только с Европейцами, другие континенты жару тоже дадут и не только нам.
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