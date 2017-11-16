Боярский: «Не думаю, что у сборной России что-то получится на чемпионате мира»

Народный артист РСФСР и футбольный болельщик Михаил Боярский не ждет от сборной России каких-то выдающихся результатов на домашнем чемпионате мира.
«Не думаю, что у нас что-то получится. Чудес в спорте не бывает. Надеюсь, сборная соберется и с божьей помощью хотя бы выйдет из группы. Но я сомневаюсь даже в этом, хотя, конечно, на турнир приедут и более слабые команды, чем наша. Скоро жеребьевка, и после нее можно будет примерно знать, что к чему.
Обнадеживать себя не стоит. Я, как болельщик, надеюсь, что мы сможем хорошо принять всех гостей и достойно провести чемпионат. Для меня престиж страны куда важнее выступления сборной. Мне приятно, что мундиаль проходит в нашей стране, а надеяться на то, что сборная России сможет конкурировать с лучшими европейскими командами – глупо».
Напомним, что уже известны все участники мундиаля.
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а чудо-знасиловали.
а чудо-знасиловали.
вон Лестер недавно сотворил.
Немцы бразилов так сказать ...в полуфинале чм,обидели..
Бейл вытащил своих,Рон взял Евро,...
бывают Миха,бывают...
вон Лестер недавно сотворил.
Немцы бразилов так сказать ...в полуфинале чм,обидели..
Бейл вытащил своих,Рон взял Евро,...
бывают Миха,бывают...
Вообще-то нет. Рейтинг ФИФА гласит, что сборная России - самое дно на Чемпионате мира. Хуже команд не будет на мундиале. Ничья и два поражения в группе - уже успех.
Вообще-то нет. Рейтинг ФИФА гласит, что сборная России - самое дно на Чемпионате мира. Хуже команд не будет на мундиале. Ничья и два поражения в группе - уже успех.