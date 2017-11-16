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Орлов: «Лунёв хочет сыграть со „Спартаком“, но ему этого делать не надо»

сегодня, 18:54
СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит27.11.2017 в 19:30 Не начался

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о состоянии вратаря «Зенита» Андрея Лунева, который получил травму головы в товарищеском матче Россия - Испания (3:3).

«Я вчера разговаривал с Лунёвым по телефону, и Андрей благодарит всех, кто его поддерживает. Он себя неплохо чувствует. Ему зашили рану, которая, к счастью, оказалась неглубокой, и есть сотрясение. Лунёв мне даже сказал, что хочет выйти к „Спартаку“. Но я думаю, что этого делать не надо. У „Зенита“ есть Лодыгин, а Андрею надо выздороветь. Лунёв — замечательный вратарь, настоящий дублёр Акинфеева, и он доказывает это своим мастерством, упорством, спокойствием», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. 

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Все комментарии
ermak6448
сегодня в 20:23
Андрей! Успеешь сыграть Отдыхай и Поправляйся!
salaga ответил time out
сегодня в 20:14
time out:
Иди на Гинеровых конюшнях потренируйся, Геракл питерский.
Тренировки будут напрасными: свинарник так загажен, что и Геракл не справился бы.
Фрол Литейный ответил leopit
сегодня в 20:14
leopit:
Дайте и Лодыгину почувствовать вкус крупной победы...
Будет снова, привычное для Зенита унижение крючкохвостых разгромом!
salaga ответил Palex
сегодня в 20:12
Palex:
Правильно,надо спокойно,без спешки,полностью восстановиться.Здоровье то одно,а таких спартаков,еще много будет.
В товарняках нельзя быть таким жестоким, как Родриго, и таким безрассудным, как Лунёв.
Фрол Литейный ответил time out
сегодня в 20:04
time out:
Иди на Гинеровых конюшнях потренируйся, Геракл питерский.
Ась? Не слышу? Кто там с пятого места чирикает?
time out ответил Фрол Литейный
сегодня в 20:02
Фрол Литейный:
Непорядок на сайте Смотрю спартачи раздухарились. Пора разгребать эти Авгиевы конюшни!
Иди на Гинеровых конюшнях потренируйся, Геракл питерский.
time out
сегодня в 19:59
Видно сотрясение мозга повлияло на Лунева, что он рвется играть со Спартаком. Ничего подлечится немного и желание пройдет. Он-то не совсем глупый, не то время на пути Спартака становиться.
FILL3286
сегодня в 19:59
А что Степана литейного с писерманом уже выпустили?
Фрол Литейный
сегодня в 19:59
Непорядок на сайте Смотрю спартачи раздухарились. Пора разгребать эти Авгиевы конюшни!
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:57
Фрол Литейный ответил Казанский
сегодня в 19:56
Казанский:
Ну вот и встретились на ветке два одиночества:блаженный Артемон и безутешный Писерман)))
Здаров мясной Колян! Готов за свой Спартак после игры отчитаться?
time out ответил Казанский
сегодня в 19:54
Казанский:
Писерман,ты зачем усы сбрил,дурик?)))
Писюрман не только усы сбрил, он и погоняло сменил, теперь он "параллич". Но и это не помогает, его угадывают с первых трех букв однотипных комментов.
drug01
сегодня в 19:51
Надо играть!
Palex
сегодня в 19:45
Правильно,надо спокойно,без спешки,полностью восстановиться.Здоровье то одно,а таких спартаков,еще много будет.
mat73
сегодня в 19:39
Конечно, пусть не торопится, залечивается полностью!
И дело не в том, что я болела Спартака. Нет конечно! Что с Луневым, что с Лодыгиным, что даже с Малафеевым - Спартак по-любому выиграет.
Просто Андрюха мне симпатичен, как вратарь, как человек, еще по Уфе. Здоровья Андрюшке! )))
makkie ответил Ваня лучший
сегодня в 19:35
Ваня лучший:
Согласен, но сейчас обстановка такая, что дело для Зенита может кончится плохо, а , значит, могут быть нежелательные последствия для Лунева в виде психологической травмы, а это хуже обычной травмы. Лунев достаточно молодой и его желательно поберечь.
По возрасту - уже не молодой, а по опыту да - один из молодых.
Но Юра Лодыгин тоже не промах, заждались его все уже :)
Казанский
сегодня в 19:33
Ну вот и встретились на ветке два одиночества:блаженный Артемон и безутешный Писерман)))
RussianHorse ответил parallels
сегодня в 19:29
parallels:
я не в курсе, у меня усов никогда не было. хз, чего там творится в головах адептов тарасовской усатой сборной. мерещиццо.
"Обколются своим бромонтанам, а потом "парят" друг друга в банях и про усы говорят"
Стыдно за них.
parallels ответил RussianHorse
сегодня в 19:27
RussianHorse:
Про какие усы спартачи говорят? Они думают, что ты Газзаев?)
я не в курсе, у меня усов никогда не было. хз, чего там творится в головах адептов тарасовской усатой сборной. мерещиццо.
RussianHorse ответил parallels
сегодня в 19:23
parallels:
ясно. ты в запое. кстати, неплохой способ переживать поражения спартака)
Про какие усы спартачи говорят?
Они думают, что ты Газзаев?)
Казанский ответил parallels
сегодня в 19:22
parallels:
ясно. ты в запое. кстати, неплохой способ переживать поражения спартака)
Может тебе обратиться к Степану по адресу Питер,Литейный 4?))
parallels ответил Казанский
сегодня в 19:19
Казанский:
Друг мой,Писерман,тебя продуло что-ли?((Какие 5:1 и какой месяц?..Не пугай меня так больше...
ясно. ты в запое. кстати, неплохой способ переживать поражения спартака)
Казанский ответил parallels
сегодня в 19:17
parallels:
а ты целый месяц пропадал после 5:1? тогда пройди в бухгалтерию, предъяви промокшие справки, получи расчёт. тебе же хорошо должна быть известна процедура выплат)
Друг мой,Писерман,тебя продуло что-ли?((Какие 5:1 и какой месяц?..Не пугай меня так больше...
parallels ответил AntiherQ1488
сегодня в 19:15
AntiherQ1488:
Писерман. ты усы сбрил?))
конечно. сразу после 5:1.
ziborock ответил parallels
сегодня в 19:15
parallels:
пруфы дай, где я ныкался 😄 в сентябре на премодерации был, и всё.
    parallels ответил Казанский
    сегодня в 19:15
    Казанский:
    Так за слезы в уборной в течении месяца еще и платят????
    а ты целый месяц пропадал после 5:1? тогда пройди в бухгалтерию, предъяви промокшие справки, получи расчёт. тебе же хорошо должна быть известна процедура выплат)
    sir-5
    сегодня в 19:13
    Вы и так обыграете "Спартак",без ненужного риска для здоровья молодого человека.Футболом жизнь не заканчивается.
    dargo
    сегодня в 19:13
    Конечно Андрею надо до конца лечится, но в воротах нужен Кержаков, но никак не Лодыгин
    Казанский ответил parallels
    сегодня в 19:10
    parallels:
    надеюсь, тебе хорошо оплатят командировку)
    Так за слезы в уборной в течении месяца еще и платят????
    AntiherQ1488 ответил parallels
    сегодня в 19:09
    parallels:
    спокойнее) лучше подумай о том, где будешь ныкаться после 27го)
    Писерман. ты усы сбрил?))
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