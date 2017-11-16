Орлов: «Лунёв хочет сыграть со „Спартаком“, но ему этого делать не надо»

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о состоянии вратаря «Зенита» Андрея Лунева, который получил травму головы в товарищеском матче Россия - Испания (3:3).

«Я вчера разговаривал с Лунёвым по телефону, и Андрей благодарит всех, кто его поддерживает. Он себя неплохо чувствует. Ему зашили рану, которая, к счастью, оказалась неглубокой, и есть сотрясение. Лунёв мне даже сказал, что хочет выйти к „Спартаку“. Но я думаю, что этого делать не надо. У „Зенита“ есть Лодыгин, а Андрею надо выздороветь. Лунёв — замечательный вратарь, настоящий дублёр Акинфеева, и он доказывает это своим мастерством, упорством, спокойствием», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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