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Эбуэ: «Кейн не хуже Левандовски»

сегодня, 20:28
АрсеналАрсенал-:-ТоттенхэмТоттенхэм18.11.2017 в 15:30 Не начался

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ отдал должное нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну, который в текущем сезоне показывает отличную игру.

«В этом году Кейн просто невероятен. Он может забивать голы из любых положений. Он как Левандовски. Защитникам очень тяжело противостоять таким нападающим».

Эбуэ также поделился мыслями в преддверии матча «шпор» в АПЛ с «Арсеналом».

«Честно говоря, у „Тоттенхэма“ хорошая команда. Вообще-то я болею за „Арсенал“, в академии „канониров“ играет мой сын, но „Тоттенхэм“ в этом году силен. У них хороший тренер, игроки, много молодежи.

Предстоящая игра будет сложной для обеих команд. Но я всегда желаю всего наилучшего „Арсеналу“, так что надеюсь на их победу».

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Все комментарии
Cules2013 ответил ROMA DROGBA
сегодня в 21:52
ROMA DROGBA:
Сейчас в мире никто не лучше Кейна.
серьёзно?
Кейн лучше Левандовски, по крайней мере, на данный момент. Дальше будет видно. У Лёвы уже близится юбилей, стареет, а Кейн ещё молод.
Марк Аврелий
сегодня в 20:52
Не дорос еще Кейн до уровня поляка.
ROMA DROGBA
сегодня в 20:46
Сейчас в мире никто не лучше Кейна.
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