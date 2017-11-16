Эбуэ: «Кейн не хуже Левандовски»

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ отдал должное нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну, который в текущем сезоне показывает отличную игру.

«В этом году Кейн просто невероятен. Он может забивать голы из любых положений. Он как Левандовски. Защитникам очень тяжело противостоять таким нападающим».

Эбуэ также поделился мыслями в преддверии матча «шпор» в АПЛ с «Арсеналом».

«Честно говоря, у „Тоттенхэма“ хорошая команда. Вообще-то я болею за „Арсенал“, в академии „канониров“ играет мой сын, но „Тоттенхэм“ в этом году силен. У них хороший тренер, игроки, много молодежи.

Предстоящая игра будет сложной для обеих команд. Но я всегда желаю всего наилучшего „Арсеналу“, так что надеюсь на их победу».

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