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Кантона: «Не понимаю, зачем игроку „Барселоны“ уезжать играть с „Генгамом“ и „Амьеном“»

сегодня, 16:31

Легендарный нападающий Эрик Кантона не может понять, как успешный и талантливый футболист «Барселоны» Неймар мог решиться на переезд в Париж:

«Тебе 25 лет, ты игрок сборной Бразилии и „Барселоны“... Не совсем понятно, зачем уезжать во Францию и играть с „Генгамом“ и „Амьеном“?

Лига чемпионов? Это максимум 10 матчей в сезоне. Я не понимаю, почему он поехал во Францию. Это не вписывается в мои представления о спортивной страсти и футболе».

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Все комментарии
barcelonistas
сегодня в 17:23
Неймар мечтал вывести свою карьеру на новый уровень. Но может так статься, что этот уровень будет гораздо ниже.
Gorbuncov
сегодня в 17:00
За деньгами, за чем же еще.
311
сегодня в 16:58
Лучше с хетафями и осасунами!)
RUSTY8
сегодня в 16:48
https://media.giphy.com/media/vk6MA8yIfmqhW/source.gif
Тео Джонс
сегодня в 16:34
За такие бабки 99.9% футболистов поедут и в Гондурас играть против макак.
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