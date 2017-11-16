Кантона: «Не понимаю, зачем игроку „Барселоны“ уезжать играть с „Генгамом“ и „Амьеном“»

Легендарный нападающий Эрик Кантона не может понять, как успешный и талантливый футболист «Барселоны» Неймар мог решиться на переезд в Париж:

«Тебе 25 лет, ты игрок сборной Бразилии и „Барселоны“... Не совсем понятно, зачем уезжать во Францию и играть с „Генгамом“ и „Амьеном“?

Лига чемпионов? Это максимум 10 матчей в сезоне. Я не понимаю, почему он поехал во Францию. Это не вписывается в мои представления о спортивной страсти и футболе».

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