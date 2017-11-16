Венгер - о травме Касорлы: «Это самая ужасная травма, что я видел»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассчитывает, что полузащитник «канониров» Санти Касорла сможет вернуться в расположение команды в январе, несмотря на серьезные проблемы с ногой:

«Это самая ужасная травма, что я видел.

Всё началось с боли в ахилловом сухожилии, а потом становилось только хуже. Я знаю, насколько Санти любит футбол и хочет посвящать ему время каждый день. Мне очень жаль, что так произошло. Это невероятно.

Вокруг него всегда находятся компетентные медицинские специалисты, он старается проводить тренировки. В последнее время я с ним не общался, но надеюсь, что он вернется. Пока я исключил его из состава, но будем надеяться, что он вернется в январе.

Есть ли мысль, что он уже никогда не вернется в футбол? Давайте не будем об этом говорить. Надеюсь, что вы ошибаетесь».

Игрок перенес 8 операций на ахилловом сухожилии и мог лишиться ноги. Сейчас Касорла продолжает лечение.

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