Робиньо: «Шейх Мансур хотел подписать Месси, но Лионель оказался „Сити“ не по зубам»

Форвард сборной Бразилии Робиньо, выступавший в свое время в составе «Манчестер Сити», рассказал о том, что английский клуб хотел приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси:

«Я несколько раз общался с шейхом Мансуром. Он рассказал, что планирует амбициозные покупки Кака и Лионеля Месси. Кака был близок к трансферу, но Месси... Думаю, Месси оказался им не по зубам.

Но я верю в этот проект. Шейх мечтает создать лучшую команду в мире, и взгляните на них теперь! У них лучший наставник в мире, Пеп Гвардиола, готовый конкурировать с любым соперником».

По слухам, «горожане» предприняли новую попытку убедить аргентинца покинуть каталонский клуб.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте