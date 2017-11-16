Игало: «Я бы посоветовал Уилширу покинуть „Арсенал“»

Нападающий «Чанчунь Ятай» Одион Игало считает, что полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир должен покинуть клуб.



«Чтобы лучше быть готовым к чемпионату мира и получать больше игровой практики, Джеку Уилширу нужно больше времени проводить на поле. К сожалению, в „Арсенале“ ему не дают играть, я бы посоветовал ему уйти из клуба. Уилшир - очень хороший игрок и не должен сидеть на скамейке. Он может получать больше времени на поле в любой другой команде Премьер-Лиги».



Ранее ходили слухи, что Джек Уилшир может продолжить карьеру в «Бетисе».

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