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Раньери: «В матче с ПСЖ „Нант“ поставит два автобуса»

сегодня, 17:52
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен-:-НантНант18.11.2017 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери рассказал, как он планирует противостоять ПСЖ в ближайшем туре Лиги 1.

«Я хочу, чтобы „Нант“ этот матч провел спокойно и в то же время решительно. Знаю, что мы можем проиграть. Но нужно стараться придерживаться установки на матч, играть компактно и внимательно. В конце концов, всё может решить индивидуальное мастерство одного из футболистов ПСЖ. Что ж, в таком случае я поздравлю соперника с победой.

Стоит ли „Нанту“ припарковать автобус? Я поставлю два автобуса! (смеется)».

ПСЖ в отчетном матче не поможет Тиаго Мотта, выбывший до января.

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