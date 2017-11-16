Гамшик: «Я видел игру сборной Италии - это досадно»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал провальный отборочный этап сборной Италии на чемпионат мира 2018.



«Я видел игру сборной Италии - это досадно. Итальянский футбол - один из лучших в мире, но „Скуадра Адзурра“ должна стать лучше. Что касается качества футбола, то он силен, но нужно развивать и инфраструктуру. Есть много работы в этом отношении, даже в Словакии строятся новые современные стадионы, а в Италии с этим проблемы».

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