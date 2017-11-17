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Берлускони: «Анчелотти – правильный выбор для сборной Италии»

сегодня, 06:31

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони считает, что для сборной Италии было бы верным решением назначить новым главным тренером экс-наставника «россонери» Карло Анчелотти.

«Учитывая то, что я знаю об Анчелотти, если его назначат главным тренером сборной, это будет правильно. Наш футбол сейчас не в лучшем состоянии, и неудача в отборе на чемпионат мира – серьезный удар по стране. Я очень расстроен тем, что Италии не будет на турнире в России. Теперь мы должны вернуться в нужное русло и пригласить тренера с международным опытом».

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии уже начала переговоры с 58-летним специалистом.

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