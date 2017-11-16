Роналду: «Хочу семь детей и столько же „Золотых мячей“»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своих главных целях в карьере и личной жизни.

«Пока я играю, я стараюсь выигрывать все возможные трофеи. На данный момент моя цель - пятый „Золотой мяч“. В следующем году будет следующая попытка.

Рад, что окружен детьми, я их очень люблю. Для меня жизнь без детей не имеет смысла.

Хочу семь детей и столько же „Золотых мячей“».

На данный момент у португальца четверо детей и четыре «Золотых мяча».

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