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Роналду: «Хочу семь детей и столько же „Золотых мячей“»

вчера, 23:40

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своих главных целях в карьере и личной жизни.

«Пока я играю, я стараюсь выигрывать все возможные трофеи. На данный момент моя цель - пятый „Золотой мяч“. В следующем году будет следующая попытка.

Рад, что окружен детьми, я их очень люблю. Для меня жизнь без детей не имеет смысла. 

Хочу семь детей и столько же „Золотых мячей“».

На данный момент у португальца четверо детей и четыре «Золотых мяча».

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Все комментарии
Kuprin
сегодня в 00:57
Что мячи его, что дети- все не натуральное пробирочное
ermak6848
сегодня в 00:54
Молодец паря.
Настоящий мужик!!!
Happyboy Barca ответил -Джек Потрошитель-
сегодня в 00:53
-Джек Потрошитель-:
Его голы приносят трофеи команде,ему ЗМ,а глорам барсы беспокойные сны)
его голы приносят трофеи? больше 250голов в ла лиге и всего 2 титула ЛЛ .
borodka
сегодня в 00:49
Прошёл слух,что некоторые букмейкерские конторы,уже принимают ставки:-"Сколько из 7и детей Роналду будут не традиционной ориентации?"
RedDevil88
сегодня в 00:49
а началось всё с того,что старина Ферги заставил его взять 7 номер!!!
Charismatic
сегодня в 00:36
Вот так Роналду и получает ЗМ. Хочу и всё.
Горожане
сегодня в 00:29
Если только мячи тоже из пробирки.
MALOVAR
сегодня в 00:28
Сам детей люблю,Рон,респект!!!
-Джек Потрошитель-
сегодня в 00:16
Его голы приносят трофеи команде,ему ЗМ,а глорам барсы беспокойные сны)
NOVA
сегодня в 00:07
ну удачи!!! с детьми я думаю попроще будет. главное стараться!!! а вот с игрой и голами с возрастом не так уж. одного старания не хватит!!!
drug01
сегодня в 00:07
Удачи,вперед!!!!
Вand of the Hawk
сегодня в 00:06
И семь тридцатисантиметровых марокканских сигар на каждый день недели.
Happyboy Barca
сегодня в 00:03
заметьте ни слова о командных трофеях
Морозовский
сегодня в 00:00
Следующая мама будет рожать инкогнито за деньги или по любви?
guest dragon
вчера в 23:59
Удачи
Maikl322
вчера в 23:59
дерзай!
Антибиотик111
вчера в 23:45
Желаю удачи в этой цели!Имея столько денег,7 детей отнюдь не обременяют твой кошелек.)
BARCAWORLD
вчера в 23:44
    TypXXI
    вчера в 23:43
    Руку не перетри смотри.
    Donetsk_the_BEST
    вчера в 23:41
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