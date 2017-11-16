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Коке - о Гризманне: «Если кто-то не хочет играть в „Атлетико“, он может уйти»

сегодня, 20:46

Полузащитник «Атлетико» Коке отреагировал на слухи о том, что нападающий команды Антуан Гризманн достиг предварительной договоренности с «Барселоной».

«Да, в последнее время мы выглядели не лучшим образом. Были хорошие моменты, а были и не очень хорошие. Что касается Гризманна, то он мог уйти еще летом, однако не сделал этого. Думаю, он счастлив.

Тем не менее мы всегда говорим, что если кто-то не хочет играть за команду, он волен сказать об этом и покинуть клуб. Клубу нужны только лучшие люди, приверженные цветам „Атлетико“».

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Все комментарии
Apsny
сегодня в 21:47
Кто как хочет так и додумывает.
TypXXI
сегодня в 21:37
Просто он хочет перейти в лучший клуб.
BARCAWORLD
сегодня в 21:08
    Zely ответил Марк Аврелий
    сегодня в 21:07
    Может поэтому и нулевой, что не хочет играть за атлетов. Заодно и цену можно збить для Барсы, думаю такое дело
    имеет место быть, судя по трансферной политике вторых
    Марк Аврелий
    сегодня в 20:57
    Гризманн сейчас нулевой.
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