Коке - о Гризманне: «Если кто-то не хочет играть в „Атлетико“, он может уйти»

Полузащитник «Атлетико» Коке отреагировал на слухи о том, что нападающий команды Антуан Гризманн достиг предварительной договоренности с «Барселоной».

«Да, в последнее время мы выглядели не лучшим образом. Были хорошие моменты, а были и не очень хорошие. Что касается Гризманна, то он мог уйти еще летом, однако не сделал этого. Думаю, он счастлив.

Тем не менее мы всегда говорим, что если кто-то не хочет играть за команду, он волен сказать об этом и покинуть клуб. Клубу нужны только лучшие люди, приверженные цветам „Атлетико“».

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