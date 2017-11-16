Шкриньяр: «Меня не интересует „Барселона“»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр опроверг слухи о том, что он может перебраться в «Барселону».

«Меня не интересует „Барселона“. Я играю за „Интер“, моя цель - продолжать выступать за этот клуб. Я хочу побеждать вместе с „нерадзурри“».

Шкриньяр прошлым летом перебрался в «Интер» из «Сампдории» за 18 млн евро. Он сходу забронировал место в основе «нерадзурри», проведя в этом сезоне уже 12 матчей и забив 2 гола.

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